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22 июля 2026 в 08:00

Психолог объяснила, каким людям противопоказана гипнотерапия

Психолог Мартиросян: гипнотерапия противопоказана истерикам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Гипнотерапия представляет собой узкоспециализированный инструмент, а не панацею и точно не подходит людям с истерическими чертами личности и психотическими расстройствами, заявила NEWS.ru клинический психолог, системный семейный психотерапевт Варвара Мартиросян. По ее словам, данный подход может быть эффективен только при соблюдении строгих условий, касающихся как состояния пациента, так и его когнитивных способностей.

Гипнотерапия может быть полезной, но важно понимать: это не универсальное решение на все случаи жизни, а инструмент со своей нишей. Такой подход можно применить, если у пациента с высоким уровнем интеллекта есть сильно беспокоящая и напрягающая его тема. Однако гипнотерапия подходит далеко не всем. Люди с шизофренией не смогут войти в состояние транса, потому что не будут отличать его от своей реальности. Пациентам-истерикам и психотикам также не подойдет гипноз. Такие группы людей не способны погрузиться в транс, так как их склад психики оказывает сильное воздействие на мозг. Помимо всего прочего, людям с умственной отсталостью противопоказан гипноз. Они не смогут в него войти из-за когнитивных особенностей, — пояснила Мартиросян.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что экстремальные увлечения помогают людям залечивать душевные раны. По ее словам, преодоление своих страхов приносит больше пользы, чем их пассивное переживание.

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Психолог объяснила, каким людям противопоказана гипнотерапия
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