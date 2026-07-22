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22 июля 2026 в 07:15

Названы минусы работы на одном месте более пяти лет

Психолог Абрамова: при долгой работе на одном месте сотрудник теряет в деньгах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Длительная работа на одном месте приводит к финансовым потерям для сотрудника, заявила NEWS.ru психолог Екатерина Абрамова. Кроме того, по ее словам, такой карьерный путь чреват выгоранием.

Главная угроза [работы на одном месте более пяти лет] — профессиональная стагнация. Прирост новых навыков замедляется до 5–10% в год, тогда как в первые годы он достигает 40–60%. Мозг, переставший получать новые вызовы, теряет гибкость мышления, а любое предложение извне вызывает не интерес, а панический страх перемен. Все это ведет к выгоранию. Самое обидное — сотрудник теряет в деньгах. Его зарплата может быть ниже рыночной на 20–30%, а навыки самопрезентации утрачиваются. При внезапном сокращении такой специалист испытывает шок и чувствует себя динозавром в новом мире, — поделилась Абрамова.

Она подчеркнула, что пятилетний опыт работы — это не всегда недостаток. По словам психолога, за это время человек становится экспертом, глубоко разбирающимся в своей сфере. Специалист пояснила, что такой сотрудник знает все нюансы, пользуется уважением коллег и, в отличие от новичков, спокойно и эффективно справляется с кризисными ситуациями.

Наработанный социальный капитал и доверие руководства тоже дают ресурс. Можно не ждать перемен от компании, а создавать их самому: брать смежные проекты, проходить курсы переквалификации или менять должность внутри компании. Ключевой риск — не сам срок в пять лет, а остановка в развитии. Если сотрудник продолжает учиться и менять зоны ответственности, стагнация ему не грозит. В ином случае стоит задуматься о более радикальных переменах, — заключила Абрамова.

Ранее психолог Елена Каюрова заявила, что осознание отсутствия единственно верного решения — это первый шаг к преодолению тревоги при выборе. По ее словам, стремление к идеалу и страх ошибки парализуют волю, заставляя откладывать важные дела.

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