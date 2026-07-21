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21 июля 2026 в 06:45

Психолог объяснила, как бороться со страхом принятия решений

Психолог Каюрова: нужно осознать, что единственно верного решения не существует

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Осознание факта, что единственно верного решения в принципе не существует, является первым шагом к преодолению внутренней тревоги при совершении выбора, заявила NEWS.ru психолог Елена Каюрова. По ее словам, именно погоня за идеалом и боязнь совершить ошибку парализуют волю человека, заставляя его бесконечно откладывать важные шаги.

Принятие решений — неотъемлемая часть нашей жизни, будь то выбор между двумя блюдами в ресторане или решение о запуске нового бизнеса. Но часто этот процесс сопровождается тревогой и страхом ошибиться. Почему так? Основная причина наших страхов кроется в желании принять правильное решение. Но важно помнить, что идеального выбора не существует. Каждое решение принимается на основе доступной информации и является лишь подходящим вариантом в данном контексте. Страх принятия выбора обусловлен опасениями относительно возможных последствий. Люди боятся критики, ошибок, разочарований и необходимости менять привычный образ жизни, — пояснила Каюрова.

Она отметила, что навык принятия решений заключается не в отсутствии ошибок, а в способности действовать в условиях неопределенности и корректировать курс по мере необходимости. По ее словам, каждый выбор — это возможность двигаться вперед, даже если путь окажется непростым.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что отсутствие отдыха грозит потерей внимательности и является хроническим стрессом для нервной системы. По ее словам, циркадные ритмы без отпуска сбиваются, организм может перестать различать день и ночь.

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