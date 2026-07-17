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17 июля 2026 в 16:59

Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха

Психотерапевт Крашкина: отсутствие отдыха грозит потерей внимательности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отсутствие отдыха грозит потерей внимательности и является хроническим стрессом для нервной системы, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что циркадные ритмы без отпуска сбиваются, организм может перестать различать день и ночь.

Если вы ловите себя на том, что перечитываете одно письмо трижды, забываете простые слова или не можете удержать нить разговора — это не ранняя деменция. Это «туман в голове» на фоне переутомления. Мозгу нужен отдых для консолидации памяти — процесса «упаковки» информации. Еще один парадокс: вы валитесь с ног, но не можете уснуть, или просыпаетесь в 3–4 утра с чувством тревоги. Это классический симптом гиперкортизолемии — повышенного уровня кортизола. Без отпуска циркадные ритмы сбиваются и организм перестает различать «день» и «ночь» на гормональном уровне, — пояснила Крашкина.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы.

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