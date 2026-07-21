Психолог дала советы, как действительно отдохнуть во время отпуска Психолог Верчинова: во время отпуска нужно планировать меньше дел на день

Чтобы отдохнуть во время отпуска, нужно планировать меньше дел, чем есть возможность успеть, посоветовала клинический психолог Лариса Верчинова. В разговоре с «Чемпионатом» специалист отметила, что оставшееся время не надо забивать планами. Кроме того, стоит отказаться от социальных сетей хотя бы после первой половины дня — они создают иллюзию упущенных возможностей, предупредила психолог.

Просыпаться по внутренним часам, а не по расписанию — уже перестройка нервной системы. Планируйте меньше, чем можете успеть. Одно дело в день вместо пяти. Оставшееся время — не потеря, а пространство для случайного и живого. Уходите от экрана в первой половине дня. Соцсети создают иллюзию, что где-то происходит что-то важное, что вы пропускаете. Это мешает быть там, где вы есть, — пояснила Верчинова.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что, чтобы не омрачить семейный отпуск ссорами, нужно находить компромиссы по времяпрепровождению. Специалист подчеркнула, что не нужно заставлять человека ездить на экскурсии, если он этого не хочет.