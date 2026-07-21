Следователи возбудили дело после скандального отравления в детском лагере СК Архангельской области возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере

СУСК РФ Архангельской области возбудило уголовное дело по факту отравления в центре детского отдыха в регионе, сообщил Telegram-канал ведомства. Следственный комитет отреагировал на сообщения в медиа о выявлении заболевания у 13 детей и трех взрослых.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что в Архангельской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции в детском лагере. Речь шла о центре «Северный Артек».

До этого Следственный комитет России организовал процессуальную проверку по факту массового отравления посетителей гостиничного комплекса в Новоселицком округе Ставропольского края. Поводом для проверки стали сообщения СМИ о том, что отдыхающие на водохранилище Волчьи Ворота обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции.