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21 июля 2026 в 20:24

Следователи возбудили дело после скандального отравления в детском лагере

СК Архангельской области возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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СУСК РФ Архангельской области возбудило уголовное дело по факту отравления в центре детского отдыха в регионе, сообщил Telegram-канал ведомства. Следственный комитет отреагировал на сообщения в медиа о выявлении заболевания у 13 детей и трех взрослых.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что в Архангельской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции в детском лагере. Речь шла о центре «Северный Артек».

До этого Следственный комитет России организовал процессуальную проверку по факту массового отравления посетителей гостиничного комплекса в Новоселицком округе Ставропольского края. Поводом для проверки стали сообщения СМИ о том, что отдыхающие на водохранилище Волчьи Ворота обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции.

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Архангельская область
Следственный комитет
отравления
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