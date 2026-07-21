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21 июля 2026 в 21:57

В Европе сообщили о росте нацизма и сатанизма

Финская активистка Райски назвала сатанизм привычным явлением в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Европе сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и нацизм стали настолько привычным явлением, что люди перестали различать их символику, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски. Она отметила, что обе идеологии используют для вовлечения людей в закрытые группы.

Сатанизм, как и нацизм, настолько норма в Европе, что даже страшно подумать. Потому что люди, когда видят пентаграммы, люди даже не задумываются, это на самом деле сатанист или это просто подросток, который слушает Death Metal, — отметила Райски.

По ее словам, люди в Европе могут распознать неонацизм, однако сатанизм воспринимается обществом менее опасным явлением. Райски также обратила внимание, что приверженцы этих идеологий могут предлагать незнакомым лучшую работу, якобы давая людям смысл жизни и вызывая благодарность.

Ранее Советский районный суд Воронежа приговорил студента к одному году исправительных работ за демонстрацию символики сатанизма. Это первое подобное уголовное дело в России с момента запрета организации.

Европа
неонацизм
сатанизм
идеологии
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