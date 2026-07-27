Запад пытается превратиться в неонацистское милитаристское чудовище, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что СССР в свое время освободил европейские страны от диктатуры. Трансляция брифинга проходит на Rutube-канале дипведомства.

И вот, принеся им освобождение, не только жизнь, но главное — настоящую свободу, мы видим, как они ею распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище, — заявила Захарова.

До этого она напомнила, что нынешний президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за сутки более 80 раз. Так она отреагировала на слова госсекретаря Штатов Марко Рубио о том, что урегулировать кризис в Восточной Европе нельзя за полчаса.

Кроме этого, президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами назвал рекордными по бесполезности множественные санкции Запада против РФ. С его слов, они больше причиняют ущерба авторам рестрикций.