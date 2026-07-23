Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 18:44

Захарова напомнила, кто больше 80 раз обещал закончить конфликт на Украине

Захарова: Трамп больше 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп обещал свыше 80 раз закончить конфликт на Украине за 24 часа, написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на реплику госсекретаря Штатов Марко Рубио после его разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По ее словам, Рубио считает глупым думать, что украинский кризис можно завершить за полчаса. Она иронично напомнила, что хозяин Белого дома неоднократно говорил о том, как прекратит конфликт за рекордно короткое время.

Все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже, — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД России иронично отреагировала на назначение нового министра иностранных дел Великобритании Эда Милибэнда. Его брат Дэвид Милибэнд был на той же должности с 2007 по 2010 год. Захарова пошутила, что престолонаследие в Соединенном Королевстве осуществляется не только среди Виндзоров, но и среди Милибэндов.

Власть
Мария Захарова
Дональд Трамп
Марко Рубио
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка кинулась на сотрудницу ПВЗ с канцелярским ножом
Сотрудник ТЦК разбили голову заведующему отделением больницы
Знаменитого российского писателя внесли в базу «Миротворца»
Лукашенко отдал КГБ под присмотр госсекретаря
Минск предупредил Варшаву о готовящемся теракте
Max Group заявила о непричастности к скандалу с «бумажным» НДС
На Западе признали превосходство крейсера «Адмирал Нахимов»
Напавший на банк в Баварии мужчина зарезал человека
Дачников предупредили об угрозах на грядках, приводящих к смерти
Футболист Вендел рассказал, при каких условиях может получить паспорт РФ
Более десятка человек стали жертвами гигантского оползня
Лукашенко обратился к белорусам за помощью
ЕС внес в новый санкционный список 170 организаций и 48 физлиц
«Пещерная»: в Госдуме удивились вокабуляру Каллас
Французская нефтяная компания избавится от доли в «Арктик СПГ»
Во Франции раскрыли плачевное положение Зеленского
Названы сроки передачи показаний счетчиков, чтобы избежать переплат за ЖКХ
Зеленский захотел почистить кадровый состав ВСУ
Венгрия рискует потерять десятки миллионов евро из-за санкций ЕС
Назван прогноз ключевой ставки после заседания ЦБ 24 июля
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.