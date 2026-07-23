Захарова напомнила, кто больше 80 раз обещал закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп обещал свыше 80 раз закончить конфликт на Украине за 24 часа, написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на реплику госсекретаря Штатов Марко Рубио после его разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По ее словам, Рубио считает глупым думать, что украинский кризис можно завершить за полчаса. Она иронично напомнила, что хозяин Белого дома неоднократно говорил о том, как прекратит конфликт за рекордно короткое время.
Все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже, — заявила Захарова.
Ранее представитель МИД России иронично отреагировала на назначение нового министра иностранных дел Великобритании Эда Милибэнда. Его брат Дэвид Милибэнд был на той же должности с 2007 по 2010 год. Захарова пошутила, что престолонаследие в Соединенном Королевстве осуществляется не только среди Виндзоров, но и среди Милибэндов.