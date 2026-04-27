27 апреля 2026 в 16:31

В России впервые осудили человека за символы сатанизма

Суд в Воронеже вынес первый приговор за символику сатанизма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Советский районный суд Воронежа приговорил студента к одному году исправительных работ за демонстрацию символики международного движения сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Это первое подобное уголовное дело в России с момента запрета организации.

Уточняется, что суд признал Романа Мальцева виновным по статье 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Ему назначен год исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Суд также постановил уничтожить одежду с сатанинской символикой: черную шапку и кофту с пентаграммой. Смартфон, с помощью которого студент делал фотографии, конфисковали.

Прежде Мальцева уже штрафовали за подобное нарушение, но он снова выложил фото с запрещенной символикой во «ВКонтакте». Сам студент полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что публикация трех шестерок в соцсетях может быть расценена как пропаганда международного сатанинского движения. За демонстрацию символики экстремистской организации предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Общество
Россия
суды
сатанизм
Эксперт раскрыл суть схемы мошенников с «ошибочными» переводами
Генсек ООН объяснил, как развитие ИИ влияет на ядерное оружие
Экс-нардеп ответил, признает ли Украина потерю территорий ради места в ЕС
В Самаре выросло число погибших из-за упавших деревьев
Глава ИМО раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Генсек ООН раскрыл тревожную тенденцию по ядерному оружию
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

