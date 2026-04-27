В России впервые осудили человека за символы сатанизма Суд в Воронеже вынес первый приговор за символику сатанизма

Советский районный суд Воронежа приговорил студента к одному году исправительных работ за демонстрацию символики международного движения сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Это первое подобное уголовное дело в России с момента запрета организации.

Уточняется, что суд признал Романа Мальцева виновным по статье 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Ему назначен год исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Суд также постановил уничтожить одежду с сатанинской символикой: черную шапку и кофту с пентаграммой. Смартфон, с помощью которого студент делал фотографии, конфисковали.

Прежде Мальцева уже штрафовали за подобное нарушение, но он снова выложил фото с запрещенной символикой во «ВКонтакте». Сам студент полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что публикация трех шестерок в соцсетях может быть расценена как пропаганда международного сатанинского движения. За демонстрацию символики экстремистской организации предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.