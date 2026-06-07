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07 июня 2026 в 21:44

Организатору премиум-путешествий для блогеров предъявили новые обвинения

ТАСС: в деле Аташян появились три новых обвинения в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция возбудила три новых уголовных дела против организатора путешествий для блогеров Хатуны Аташян по факту мошенничества, передает ТАСС. Общая сумма ущерба по этим новым эпизодам составила около 3,5 млн рублей.

Возбуждены дела по каждому новому эпизоду совершения преступления <...> Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет почти 3,5 млн рублей, — сказал собеседник агентства.

Следователи сообщили, что дела возбуждены по статье 159 УК РФ за каждый новый эпизод преступления, а затем будут объединены с основным уголовным делом. В Хамовническом суде Москвы, где решался вопрос об избрании ареста, следователь предупреждала о появлении новых потерпевших по делу Аташян. Правоохранительные органы уточнили, что на момент заключения под стражу обвиняемой уже было зарегистрировано три заявления о признании потерпевшей стороной.

Ранее стало известно о задержании художницы Хатуны Аташян. Крупные блогеры обвинили ее в мошенничестве. Девушка якобы пыталась скрыться в Белоруссии. Пострадавшие написали на Аташян коллективное заявление в полицию.

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