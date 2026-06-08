Посол Ирана опроверг слухи вокруг Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, занимается административными делами, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали в интервью газете «Известия». Дипломат подчеркнул, что слухи о гибели или серьезных травмах лидера являются дезинформацией.

Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию. Но мы полностью должны обеспечить его безопасность. Подобные слухи и дезинформация не могут нас заставить принимать иное решение, — подчеркнул посол.

Джалали отметил, что, несмотря на распространение подобных слухов со стороны СМИ и американских властей, его лидер остается в безопасности и активно управляет страной. Он также подчеркнул, что после гибели предыдущего лидера Али Хаменеи Иран не столкнулся с коллапсом, а его наследник Моджтаба Хаменеи обеспечивает стране сильное руководство.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности. Министр подчеркнул, что Хаменеи остается активно вовлеченным в управление страной. Дипломат также добавил, что правительство поддерживает с ним постоянную связь.

