ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 03:43

Посол Ирана опроверг слухи вокруг Моджтабы Хаменеи

Посол Ирана Джалали: слухи о гибели Хаменеи являются дезинформацией

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, занимается административными делами, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали в интервью газете «Известия». Дипломат подчеркнул, что слухи о гибели или серьезных травмах лидера являются дезинформацией.

Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию. Но мы полностью должны обеспечить его безопасность. Подобные слухи и дезинформация не могут нас заставить принимать иное решение, — подчеркнул посол.

Джалали отметил, что, несмотря на распространение подобных слухов со стороны СМИ и американских властей, его лидер остается в безопасности и активно управляет страной. Он также подчеркнул, что после гибели предыдущего лидера Али Хаменеи Иран не столкнулся с коллапсом, а его наследник Моджтаба Хаменеи обеспечивает стране сильное руководство.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности. Министр подчеркнул, что Хаменеи остается активно вовлеченным в управление страной. Дипломат также добавил, что правительство поддерживает с ним постоянную связь.

Иран
Мир
Моджтаба Хаменеи
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй сын, конфликт с Кологривым, новые роли: как живет Иван Янковский
Посол Ирана опроверг слухи вокруг Моджтабы Хаменеи
Взрыв самолета при посадке в Доминиканской Республике унес жизни пилотов
«Проигрывают!»: подсчет голосов на выборах в Армении экстренно остановлен
Мадридский «Реал» объявил имя избранного президента
Пашинян раскрыл, когда Армения приблизится к Евросоюзу
Британия, Франция и ФРГ выдвинули РФ жесткие условия мира по Украине
«Придется сдаться»: экс-разведчик спрогнозировал итог прокси-войны для ЕС
Человек погиб при ударе дрона ВСУ по поезду в Крыму
НАТО начинает проводить активные действия у границ России
Разрыв между партией Пашиняна и оппозицией на выборах немного сократился
Смена веры и имени, депрессия, штраф в 7 млн: как живет Моргенштерн
«Это большие расходы»: в Германии озвучили, когда она «кинет» Украину
«Я решаю все»: Трамп поставил Нетаньяху перед фактом
Короткая рабочая неделя стартовала в России
ВС России за неделю расширили контроль в зоне СВО
Трампа напугала перспектива срыва сделки с Ираном
Пашинян объявил о победе, после того как ЦИК посчитал четверть голосов
«Движения нет»: Украина застопорила сделку по недрам с США
Ближневосточная страна закрыла воздушное пространство
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.