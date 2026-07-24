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24 июля 2026 в 10:44

Подросток оказался единственным выжившим в смертельном ДТП в Татарстане

Подростка с ожогами 30% тела госпитализировали после ДТП в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подростка, который получил ожоги 30% тела в результате смертельного ДТП в Зеленодольском районе Татарстана, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. Кроме того, там отметили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. При этом уточняется, что врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь.

Пациент с ожогами после ДТП в Зеленодольском районе был доставлен бригадой скорой помощи в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, стабильное. Пациент в сознании, получает всю необходимую медицинскую помощь, — отмечается в сообщении.

Ранее Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии в Зеленодольском районе. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины ДТП. В результате аварии погибли шесть человек, среди них были дети.

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