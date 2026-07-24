Военный МАЗ попал в смертельное ДТП на трассе в Белоруссии

Военный МАЗ попал в смертельное ДТП на трассе в Белоруссии

На 12-м километре дороги Осиповичи — Барановичи в Белоруссии произошло ДТП с участием военного автомобиля МАЗ, сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета в Telegram. В результате аварии погибли два человека, еще 14 пострадавших госпитализированы.

По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа, специалисты проводят осмотр и фиксируют обстоятельства аварии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил вождения, повлекшем смерть двух человек.