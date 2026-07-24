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24 июля 2026 в 11:05

Военный МАЗ попал в смертельное ДТП на трассе в Белоруссии

Сотрудник дорожно-патрульной службы Республики Беларусь Сотрудник дорожно-патрульной службы Республики Беларусь Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
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На 12-м километре дороги Осиповичи — Барановичи в Белоруссии произошло ДТП с участием военного автомобиля МАЗ, сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета в Telegram. В результате аварии погибли два человека, еще 14 пострадавших госпитализированы.

По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа, специалисты проводят осмотр и фиксируют обстоятельства аварии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил вождения, повлекшем смерть двух человек.


Ранее в УМВД России по Камчатскому краю сообщили, что восемь человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на 15-м километре трассы «Вилюй» на Камчатке — водитель отвлекся на телефон и потерял управление. По данным полиции, авария произошла утром 24 июля в районе дорожного участка № 2. В салоне находились работники одного из местных предприятий.

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