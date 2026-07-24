В Петербурге задержали мужчину, ограбившего терминалы с помощью лопаты В Петербурге мужчина лопатой взломал платежные терминалы и украл 15 тыс. рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнего мужчину, который при помощи лопаты в Кронштадте вскрыл платежные терминалы на автомойке и украл из них 15 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по региону в Telegram-канале. Инцидент произошел утром в четверг, 23 июля.

В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, находясь на автомойке самообслуживания, вскрыл лопатой пять платежных терминалов и похитил оттуда 15 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Личность злоумышленника установили в тот же день. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хищении. В настоящее время он находится в специальном помещении для задержанных лиц. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о задержании в Москве двух женщин, похожих на персонажей из советского фильма про Буратино. По данным правоохранителей, «Кот Базилио» в плаще с костылем и «Лиса Алиса» в легком платье похитили продукты и алкоголь на сумму свыше 3,5 тыс. рублей.