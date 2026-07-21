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21 июля 2026 в 10:26

«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет

В Москве две женщины украли из магазина продукты и алкоголь на 3,5 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Женщины, внешне похожие на персонажей из советского фильма про Буратино, ограбили супермаркет на Ясеневой улице в Москве, сообщается в канале ГУ МВД России по столице на платформе МАКС. По данным правоохранителей, «Кот Базилио» в плаще с костылем и «Лиса Алиса» в легком платье похитили продукты и алкоголь на сумму свыше 3,5 тыс. рублей.

В полицию обратился представитель продуктового магазина. <...> Женщина сообщила о хищении продуктов питания и алкогольной продукции неизвестными лицами из торгового зала. Сумма ущерба составила более 3,5 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Злоумышленниц оперативно задержали на той же улице, при этом «Алиса» оказалась неоднократно судима. Похищенным товаром женщины распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее житель Москвы застал репетитора своего сына у собственного сейфа. Инцидент произошел в одной из квартир на Петровском бульваре. 23-летний мужчина из Красноярска занимался с сыном хозяев квартиры почти полгода. За это время он изучил планировку жилища и узнал, что семья периодически оставляет двери открытыми.

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