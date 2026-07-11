Раскрыта судьба заложницы в Берлине

Полиция ФРГ освободила заложницу, которую неизвестный удерживал в супермаркете сети REWE в Берлине, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Злоумышленник обезврежен.

Преступник обезврежен, заложница освобождена, — сказал он.

Инцидент произошел в столичном районе Мариенфельде. Мужчина зашел в магазин около 22:00 по местному времени (23:00 мск) в пятницу, будучи последним клиентом, внезапно вытащил нож и взял в заложники кассиршу. Женщина находилась у него в руках 11 часов. На место происшествия прибыла полиция и спецназ, которые находились там всю ночь. Мотивы злоумышленника до сих пор остаются неизвестными. Подробности о состоянии заложницы к настоящему времении не раскрываются.

До этого житель Одессы взял в заложники двух человек в одной из городских парикмахерских. Инцидент произошел в заведении, расположенном на улице Академика Филатова. На месте чрезвычайного происшествия дежурили не только сотрудники правоохранительных органов, но и бригада скорой помощи.