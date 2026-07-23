Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в банке В Баварии мужчина с ножом взял заложника в банке Регенсбурга

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, захватил заложника в здании банка в немецком городе Регенсбург (Бавария), сообщает издание Bild. Нападение произошло в 14:50 (15:50 мск) на улице Штромерштрассе у торгового центра «Реннплац». На месте работает крупный полицейский контингент, включая спецназ и вертолет.

Один человек получил серьезные ранения, его уже эвакуировали из здания и оказывают медицинскую помощь. Представитель правоохранительных органов заявил, что пока нельзя с уверенностью утверждать, что речь идет именно о захвате заложников, так как обнаружить преступника внутри здания не удалось. Мотивы захватчика и его требования остаются неизвестными.

Ранее в Берлине мужчина удерживал женщину в заложниках в супермаркете. Инцидент произошел в столичном районе Мариенфельде. Злоумышленник зашел в магазин около 22:00 по местному времени (23:00 мск), будучи последним клиентом. Женщина находилась у него в руках 11 часов.

До этого неизвестный злоумышленник напал на гимназию города Шонгау в Баварии на юге Германии. В результате несколько человек получили ранения. Уточняется, что предполагаемый нападавший задержан.