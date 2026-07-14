Прокурор запросил до 30 лет для захвативших заложников в ростовском СИЗО

Прокурор запросил до 30 лет для захвативших заложников в ростовском СИЗО

Прокурор запросил для пятерых фигурантов дела о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году сроки от 28 до 30 лет лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала Южного окружного военного суда. Побег планировали 10 арестантов, пятерых ликвидировали при штурме.

Прошу назначить [Даниилу] Камневу — 30 лет, [Малику] Гандалоеву — 30 лет, [Рамзану] Албекову — 28 лет, [Магомеду] Алханову — 28 и [Адаму] Кодзоеву — 30 лет, — говорится в сообщении.

Ранее один из фигурантов дела «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) признал вину полностью, еще двое — частично. Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела восьми обвиняемых, включая сотрудников РЖД. Все они подозреваются в подготовке подрыва железнодорожного состава с военными грузами в Оренбургской области.

Кроме того, Гагаринский районный суд Москвы решил закрыть заседание по вопросу о смене места жительства блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемой в незаконных валютных операциях, на которую наложены ограничения в передвижении. Изначально слушание планировалось на 10 июля.