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14 июля 2026 в 15:42

Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта

Участник «Артподготовки» признал вину по делу о подготовке теракта

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Один из участников «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), обвиняемых в подготовке подрыва железнодорожного состава с военной продукцией в Оренбургской области, полностью признал вину, еще двое — частично, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. Суд приступил к рассмотрению по существу дела Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнева, Светланы Малаховой, Анны Радионовой, а также сотрудников РЖД Юрия Мартьянова и Алексея Демченко.

Признаю вину полностью, — сказал Дрофа, отвечая на вопрос судьи.

Фигурантам в зависимости от роли вменяют участие в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества, подготовку теракта, а также незаконный оборот и контрабанду оружия и взрывчатых веществ. Щепкин и Шарнев признали вину в части обвинения об участии в деятельности экстремистской организации. Остальные подсудимые вину не признали.

Регионы
Оренбургская область
Артподготовка
теракты
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