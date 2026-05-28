Иностранца наказали за подготовку теракта в Ессентуках Иностранец получил 20 лет колонии за подготовку теракта в Ессентуках

Южный окружной военный суд приговорил жителя иностранного государства к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Ставрополье, сообщили в прокуратуре региона. В суде установлено, что в январе 2025 года подсудимый, являясь сторонником радикальных взглядов и действуя по заданию участника террористической организации, планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пять лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восьмерых членов «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), которые готовили подрыв железнодорожного состава, перевозившего военную продукцию в Оренбургской области, ожидает суд. В ведомстве отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.