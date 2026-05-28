Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление

В подмосковном Красногорске воспитателя детского сада, обвиненного в домогательствах к девочке возрастом 3,5 года, приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. NEWS.ru связался с матерью пострадавшего ребенка, которая рассказала, как им удалось раскрыть педофила и доказать его причастность к растлению. Сам детский сад при этом продолжает работать.

«Дядя Леша просил потрогать его писю»

Мать трехлетней пострадавшей девочки Тамара вспоминает, что в тот день они с мужем забрали дочь из детского сада и вернулись домой. Спустя примерно 40 минут девочка сама зашла на кухню и неожиданно сказала: «Дядя Леша просил потрогать его писю».

Родители начали осторожно расспрашивать дочь. По словам Тамары, девочка рассказала, что сотрудник детского сада отвел ее в темную ванную комнату и показал видео, «где тетя берет в рот писю дяди». Ребенок не только пересказал увиденное, но и жестами показал, что происходило на экране. Затем, как утверждает мать, мужчина снял штаны и предложил девочке «сделать так же». На это ребенок ответил: «Я боюсь». После девочка убежала.

Тамара рассказывает, что сразу после разговора они позвонили владелице детского сада Ольге. Та заявила, что мужчины вообще не было в саду в тот день. Позже, по словам женщины, она изменила свои слова и признала, что он все-таки находился на территории.

В тот же день семья обратилась в полицию. Мужчину задержали. Следствие длилось четыре месяца — с ноября по март, после чего состоялось первое судебное заседание.

Одним из ключевых доказательств, по словам Тамары, стал обнаруженный в телефоне обвиняемого поисковый запрос на соответствующую порнографию, сделанный примерно в то же время, о котором рассказывала девочка. Это был период дневного сна в детском саду — около двух часов дня.

Сам мужчина, как утверждает мать пострадавшей, отрицал, что вводил этот запрос, и говорил, что якобы переживал за поведение детей в саду.

«Он якобы вообще хотел посмотреть, что означает, когда девочки себя трогают, потому что он переживал за детей в детском саду. Но у нас есть информация от родителей и от бывших работников детского сада, что он подмывал девочек ежедневно, а Ольга говорила, что это нормально, потому что он очень любит детей», — рассказывает Тамара.

«Нашего ребенка называли больным и озабоченным»

Пока шло следствие, семья столкнулась с давлением и обвинениями. Тамара утверждает, что жена обвиняемого распространяла слухи, будто родители ребенка вымогают деньги и подали заявление ради компенсации, а их дочь имеет аутизм и все выдумала.

«Нашего ребенка называли больным, озабоченным, говорили, что она сама лезет к мальчикам и подглядывает за ними в туалете», — рассказывает женщина.

По ее словам, все эти утверждения были опровергнуты в ходе следствия психологической и неврологической экспертизами.

Тамара подчеркивает, что их дочь полностью здорова, а обвинения в вымогательстве выдуманы. Тем не менее, как утверждает женщина, подобные заявления продолжали звучать в суде и стали частью линии защиты обвиняемого.

Официально заявление написали две семьи. Рассмотрение второго дела еще продолжается. Неофициально, по словам Тамары, о похожих ситуациях рассказывали еще несколько родителей, однако они не стали обращаться в полицию.

Сама семья после случившегося сразу перестала водить ребенка в этот детский сад и прекратила любые контакты с его руководством.

«Чудо, что она об этом рассказывает»

По словам Тамары, сотрудники полиции и специалисты вели себя корректно и доброжелательно. В первый день после случившегося отец отвез девочку в полицию, где она дала показания. Через несколько дней семья поехала в психоневрологический центр в Красногорске. Там ребенка опрашивали психологи.

Женщина вспоминает, что дочери было очень тяжело говорить о произошедшем в присутствии посторонних. Без родителей она не смогла продолжить разговор. Психологи объяснили семье, что для такого маленького ребенка это нормальная реакция.

«Психологи говорили, что это нормально и вообще чудо, что она продолжает это рассказывать, когда ее просят. Потому что такие маленькие дети обычно закрываются и перестают это рассказывать, потому что для них в целом травмирующий опыт. Они этого никогда не видели. Тем более мы ей до этого рассказывали про правила безопасности. Она, естественно, не понимает до конца всю серьезность ситуации, но она знает, что это неправильно, что так делать нельзя. И она тревожится от этого», — объясняет Тамара.

Отдельно Тамара рассказывает о претензиях к самому детскому саду. По ее словам, в день происшествия мужчина находился с детьми один, хотя не имел профильного образования. Владелица сада и другая сотрудница уехали, оставив его без присмотра.

Сейчас семья добивается проверки деятельности учреждения. Они подали заявление о халатности и оставлении детей без надзора. Кроме того, по словам Тамары, руководство детского сада до сих пор не вернуло часть денег, оплаченных за посещение, — около 135 тысяч рублей из общей суммы в 190 тысяч рублей, — взятых из материнского капитала.

Тамара отмечает, что заведение не имело права работать как полноценный детский сад. У них была лицензия лишь на дополнительные занятия с дошкольниками.

«Мы ждем результатов проверок и надеемся, что дело дойдет до прокуратуры», — говорит женщина.

