28 мая 2026 в 17:06

Бывший проповедник оказался под колпаком Росфинмониторинга

Экс-главу российских баптистов Сипко внесли в список террористов и экстремистов

Бывшего главу российских баптистов Юрия Сипко внесли в список террористов и экстремистов, следует из записи, появившейся на сайте Росфинмониторинга. В перечне указано, что Юрий Кириллович Сипко родился 28 февраля 1952 года в городе Тара Омской области.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <…> Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, — говорится в сообщении.

Согласно закону, включение в этот реестр налагает на человека или организацию серьезные ограничения. Им запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами. Исключение составляют лишь операции по уплате налогов, выплате зарплат и возмещению ущерба.

Ранее экономиста Владимира Милова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Милов был соратником блогера Алексея Навального, а также занимал пост замминистра энергетики России. Весной 2021 года он объявил, что уехал из страны.

