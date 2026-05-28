28 мая 2026 в 17:44

«Вычеркивают и вымарывают»: Армению уличили в стирании трех важных слов

Захарова: Армения вычеркивает Великую Отечественную войну из документов

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Армения системно вычеркивает словосочетание «Великая Отечественная война» из проектов документов стран СНГ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такая политика, видимо, и является тем самым европейским нарративом, о котором говорят в Ереване.

С недавних пор Ереван системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание «Великая Отечественная война». Народ Армении в курсе такой политики своего руководства, которое вычеркивает, вымарывает, всячески стирает из документов, общих, современных, словосочетание «Великая Отечественная война»? <…> Это, видимо, и есть эти самые европейские нарративы, как они говорят, — отметила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Россия видит парад заключенных Арменией деклараций со странами ЕС, которые стремятся нанести Москве «стратегическое поражение». Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана западной кампании по разжиганию антироссийских настроений.

До этого Захарова сообщила, что Москва будет делать выводы насчет дальнейшего развития отношений с Арменией по делам, а не по словам. Российская сторона слышит заявления официальных армянских лиц о намерении Еревана сохранить отношения.

