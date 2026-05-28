ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:00

Названа причина низкого качества исторического кино в России

Историк Драбкин призвал перестать снимать историческое кино для развлечения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Низкое качество большинства исторических кинофильмов и телепроектов в России связано с тем, что перед создателями не ставятся задачи развития и воспитания публики, а все заточено на развлечения, таким мнением с NEWS.ru поделился военный историк Артем Драбкин. По его словам, для исправления ситуации адекватной мерой может стать создание художественных советов и введение цензуры.

Одна из проблем в том, что у наших телевидения и кинематографа нет задачи развития и воспитания, но есть лишь задача развлечения. Пока она не будет снята, мы будем получать шлак. На мой взгляд, вообще нужно лет на 20 ввести запрет на съемки фильмов про Великую Отечественную. Ну, или хотя бы создать художественный совет, — сказал Драбкин.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Москва и Астана чтут великий подвиг фронтовиков и тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. Глава государства выразил искреннюю признательность коллеге за его недавний рабочий визит в Москву на праздничные торжества по случаю 9 Мая.

Россия
История
кино
Великая Отечественная война
киноискусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Нилов арскрыл будут ли россияне работать с 12 лет
Уехавшая Лазарева пожаловалась на отсутствие денег
Президент, помогите: женщина просит наказать надругашегося над дочкой мужа
Финансист раскрыл дальнейшую судьбу криптовалюты
Путин прибыл на форум ЕАЭС в Астане
«Надо уметь прощать»: Титов о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
Историк раскрыл принцип правильной работы с информацией по СВО
Токаев рассказал о достижении ЕАЭС на фоне турбулентности в мире
Дерево рухнуло на ребенка в Амурской области
Легендарный игрок «Спартака» назвал удивившего его весной футболиста
Рогов разоблачил ловушку Зеленского для Трампа
МАГАТЭ обеспокоили последние события на Запорожской АЭС
В США раскрыли детали жесткого плана Трампа по Ормузскому проливу
В Росгвардии представили передовую систему обучения операторов дронов
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер сенсационно покинул «Ролан Гаррос»
Названа причина низкого качества исторического кино в России
«Хватают все»: генерал о переводе отдельных подразделений ВСУ под Чернигов
Уран, АЭС и транзит в Китай: о чем еще Путин и Токаев договорились в Астане
Маликов раскрыл тайну первой песни и своей связи с Долиной
Стало известно, как ведущий вуз проверяет знания будущих врачей в эпоху ИИ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.