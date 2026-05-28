Низкое качество большинства исторических кинофильмов и телепроектов в России связано с тем, что перед создателями не ставятся задачи развития и воспитания публики, а все заточено на развлечения, таким мнением с NEWS.ru поделился военный историк Артем Драбкин. По его словам, для исправления ситуации адекватной мерой может стать создание художественных советов и введение цензуры.

Одна из проблем в том, что у наших телевидения и кинематографа нет задачи развития и воспитания, но есть лишь задача развлечения. Пока она не будет снята, мы будем получать шлак. На мой взгляд, вообще нужно лет на 20 ввести запрет на съемки фильмов про Великую Отечественную. Ну, или хотя бы создать художественный совет, — сказал Драбкин.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Москва и Астана чтут великий подвиг фронтовиков и тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. Глава государства выразил искреннюю признательность коллеге за его недавний рабочий визит в Москву на праздничные торжества по случаю 9 Мая.