11 декабря 2025 в 12:45

Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации

Ветеран Лимут: искусство может улучшить отношение общества к участникам СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Улучшить отношение общества к участникам СВО поможет широкое использование кино и литературы в патриотическом ключе на основе событий спецоперации, сказал NEWS.ru ветеран с позывным Лимут. По его мнению, сейчас произведений по этой тематике недостаточно.

Если говорить об искусстве, то еще очень мало фильмов про СВО, мало книг. А людям надо объяснять, людей надо воспитывать в том, что ветеран СВО достоин уважения, потому что он жизнь свою на кон поставил ради независимости и благополучия всей нашей страны. Особенно это касается добровольцев — их же не призывали, они сами для себя такое решение принимали. И это достойно уважения. Ну, надеюсь, что пройдет несколько лет, и будут написаны книги, и сняты фильмы в нужном количестве и в нужном ключе, — сказал Лимут.

Он также отметил, что лучше всего отношение к ветеранам СВО в провинции.

У нас очень хорошо к ветеранам СВО относятся просты люди из глубинки. Потому что у многих или родственники или знакомые есть, кто участвовал в спецоперации. А в столице картина немного другая — тут много народа живет своей жизнью и мало задумывается над тем, что и почему происходит, — сказал ветеран.

Ранее президент России Владимир Путин во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех целей.

