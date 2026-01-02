Су-34 разбомбил скопление украинской техники и военных в зоне СВО

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России ударил по скоплению личного состава и техники Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, это произошло в зоне ответственности Южной группировки войск, передает ТАСС.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что российский истребитель ударил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила поражение цели. После этого экипаж бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Министерство обороны сообщало, что Вооруженные силы России сбили украинский самолет Су-27. Войска также ликвидировали до 210 военнослужащих противника в зоне действий группировки «Запад», а также до 190 солдат ВСУ в зоне «Севера».