Матвиенко потребовала быстрее «ломать» клетки для преступников в судах Матвиенко призвала ускорить отказ от клеток для обвиняемых в судах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить демонтаж клеток в залах судебных заседаний. Она объяснила, что процесс идет медленно из-за отсутствия согласования со стороны МВД: в ведомстве ссылаются на необходимость значительного финансирования. Заседание СФ транслируется во «ВКонтакте».

Вместе мы продвинем эту тему, она правильная и нужная, — подчеркнула спикер.

Поводом к обсуждению стало выступление члена конституционного комитета СФ Людмила Нарусова, вновь поднявшей тему содержания обвиняемых в нетяжких преступлениях в металлических или стеклянных конструкциях. В Совфеде считают такую меру избыточной.

Ранее заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов заявил, что число заключенных в России достигло исторического минимума. Он уточнил, что в СИЗО и колониях сейчас содержатся 308 тыс. человек. Сокращение числа осужденных связано с курсом на гуманизацию уголовного законодательства, начатым после принятия новых УК и УПК в 2001 году.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов между тем призвал ввести пожизненное наказание за организацию и вовлечение людей в секты. По его мнению, максимальная санкция в виде четырех лет лишения свободы представляется явно недостаточной.