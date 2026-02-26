Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала заключение сотрудничества между Михайловским театром Санкт-Петербурга и Севастопольским театром оперы и балета, назвав это знаковым событием, пишет «МК в Крыму». По ее мнению, у этого партнерства будет мощный синергетический эффект.

Впоследствии сотрудничество театров поспособствует развитию российского искусства, высказалась Матвиенко. Она подчеркнула, что Санкт-Петербург и Севастополь всегда были связаны друг с другом.

Так, по ее словам, петербургские режиссеры и выпускники театральных вузов всегда играли важную роль в культурной жизни Севастополя. Подписанное соглашение позволит вывести отношения между городами на совершенно новый уровень, заключила Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что освобождение блокадного Ленинграда стало бессмертным подвигом его жителей и защитников. По ее словам, память о нем должна жить в каждом поколении.