Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:25

Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга

Матвиенко назвала партнерство театров Крыма и Санкт-Петербурга знаковым событием

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала заключение сотрудничества между Михайловским театром Санкт-Петербурга и Севастопольским театром оперы и балета, назвав это знаковым событием, пишет «МК в Крыму». По ее мнению, у этого партнерства будет мощный синергетический эффект.

Впоследствии сотрудничество театров поспособствует развитию российского искусства, высказалась Матвиенко. Она подчеркнула, что Санкт-Петербург и Севастополь всегда были связаны друг с другом.

Так, по ее словам, петербургские режиссеры и выпускники театральных вузов всегда играли важную роль в культурной жизни Севастополя. Подписанное соглашение позволит вывести отношения между городами на совершенно новый уровень, заключила Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что освобождение блокадного Ленинграда стало бессмертным подвигом его жителей и защитников. По ее словам, память о нем должна жить в каждом поколении.

Севастополь
Санкт-Петербург
Валентина Матвиенко
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.