«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда

Освобождение блокадного Ленинграда стало бессмертным подвигом его жителей и защитников, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые передает пресс-служба СФ, память о нем должна жить в каждом поколении.

Полное освобождение Ленинграда от блокады — бессмертный подвиг его жителей и защитников, ставший для всего мира символом любви к Родине, несгибаемой человеческой воли и отваги, — подчеркнула она.

Матвиенко напомнила, что блокада стала тяжелейшим испытанием для сотен тысяч человек, когда гитлеровские войска, планируя захватить и уничтожить Ленинград, отрезали его от остальной страны. Однако врагу не удалось сломить дух ленинградцев, которые, несмотря на голод, холод и потерю родных, продолжали жить, работать и бороться, резюмировала председатель Совфеда.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал президенту России Владимиру Путину слова признательности от ветеранов. Благодарность была выражена за поддержку инициатив, связанных с сохранением памяти о блокадниках Ленинграда.