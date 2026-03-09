Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 11:34

Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»

Сенатор Мурог: в России нужно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Механизмы досрочного выхода на пенсию в России стоит пересмотреть, чтобы стимулировать пожилых россиян работать и дальше, заявил в беседе с «Газетой.Ru» член Совета Федерации Игорь Мурог. По его словам, возобновление с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам хорошо вписывается в эту логику.

Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен. <...> Государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда, — объяснил сенатор.

При этом он подчеркнул, что базовая структура пенсионной модели остается неизменной. Так, сохраняются особые условия для представителей профессий, связанных с высокой нагрузкой, — это в первую очередь касается врачей и учителей, уточнил Мурог.

Он выразил уверенность, что дальнейшее развитие пенсионной системы будет строиться вокруг принципа осознанного выбора. Логика изменений, по мнению сенатора, направлена на то, чтобы мотивировать граждан откладывать выход на пенсию, используя ежегодные перерасчеты и индексацию как инструмент для увеличения итогового размера выплат.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Сейчас такие россияне могут рассчитывать только на 14 дней отпуска без сохранения зарплаты.

пенсионеры
работа
Россия
Совфед
