Российская армия выбила ВСУ из села рядом с Краматорском

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Голубовка в Донецкой Народной Республике, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Населенный пункт расположен примерно в 21 километре от Артемовска и 19 километрах от Краматорска.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка ДНР, — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что бойцы ВС РФ зачистили большую часть села Гришино на Красноармейском направлении. По его словам, занятие этого населенного пункта позволит российской армии начать продвижение в обход города Белицкое к Доброполью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS в Харьковской области. На видео зафиксировано последовательное нанесение ударов по установке двумя дронами. Также атаки ВС РФ не выдержали автомобиль сопровождения ВСУ и транспортно-заряжающая машина.