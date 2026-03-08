Военблогер рассказал о зачистке важного села в Донбассе

Бойцы ВС России зачистили большую часть села Гришино на Красноармейском направлении, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре на своем Telegram-канале. По его словам, занятие этого населенного пункта позволит российским бойцам начать продвижение в обход города Белицкое к Доброполью. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

В районе Гришино мы давим противника. Большая часть населенного пункта уже зачищена. Сейчас пытаемся дожать противника в северных и северо-западных его частях, — сказал блогер.

Подоляка добавил, что идут столкновения у подступов к селу Сергиевка, которое находится в 12 километрах от Гришино. По его данным, российские войска заходят на окраины Сергиевки и пытаются закрепиться там. Блогер отметил, что на данный момент поля и лесополосы уже утрачены противником, и ВС РФ ведут наступление.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинский расчет беспилотников нанес удар по собственному пикапу, эвакуировавшему раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении. По его словам, действия армии противника обнаружили российские операторы дронов, проводившие разведку в районе.