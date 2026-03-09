МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов Венгрия депортировала украинских инкассаторов и запретила им въезд на три года

Венгерские власти запретили семерым сотрудникам украинского Ощадбанка въезд в Шенгенскую зону на три года и депортировали их после задержания при перевозке валюты и золота, сообщил МИД Украины на своем сайте. В ведомстве утверждают, что украинцев перевозили с завязанными глазами, 28 часов держали в наручниках, общались с ними на русском языке и не вернули часть личных вещей.

Задержание, по данным украинской стороны, проводил Антитеррористический центр Венгрии. В МИД также пожаловались, что задержанным не обеспечили возможность давать показания на украинском языке.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене заявил, что окончательное решение о судьбе денег, изъятых у украинцев, будет принято только после установления их принадлежности. До выяснения обстоятельств средства останутся у венгерской стороны.

Кроме того, политолог Михаил Павлив предположил, что задержанные в Венгрии инкассаторы могли перевозить крупные суммы, принадлежащие лично президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-главе его офиса Андрею Ермаку, связав инцидент с обострением отношений Будапешта и Киева. Эксперт обратил внимание на фигуру главы Нацбанка Андрея Пышного, считающегося бизнес-партнером Ермака.