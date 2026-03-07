Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 16:35

В Германии планируют увеличить выплаты мигрантам при одном условии

В Германии предложили повысить выплаты мигрантам за возвращение домой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии Ханс-Экхард Зоммер предложил повысить финансовые вознаграждения для иностранцев, которые добровольно покидают страну, передает Spiegel. По его словам, текущие выплаты в размере около €1 тыс. (более 91 тыс. рублей) не стимулируют мигрантов возвращаться на родину.

Зоммер отметил, что депортация должна быть крайней мерой, и предложил сделать добровольное возвращение на родину более финансово привлекательным. Он считает, что повышение выплат поможет уменьшить нагрузку на систему и снизить расходы бюджетов всех уровней.

Ранее сообщалось, что мигранты с разрешением на временное проживание в России в будущем будут обязаны ежегодно предоставлять в МВД данные о своих доходах. Соответствующие изменения одобрены правовой комиссией по законопроектной деятельности. Иностранные граждане должны будут подавать уведомление о подтверждении своего проживания на территории РФ и прилагать к нему справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов.

Германия
мигранты
выплаты
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.