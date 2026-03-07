В Германии планируют увеличить выплаты мигрантам при одном условии

Глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии Ханс-Экхард Зоммер предложил повысить финансовые вознаграждения для иностранцев, которые добровольно покидают страну, передает Spiegel. По его словам, текущие выплаты в размере около €1 тыс. (более 91 тыс. рублей) не стимулируют мигрантов возвращаться на родину.

Зоммер отметил, что депортация должна быть крайней мерой, и предложил сделать добровольное возвращение на родину более финансово привлекательным. Он считает, что повышение выплат поможет уменьшить нагрузку на систему и снизить расходы бюджетов всех уровней.

Ранее сообщалось, что мигранты с разрешением на временное проживание в России в будущем будут обязаны ежегодно предоставлять в МВД данные о своих доходах. Соответствующие изменения одобрены правовой комиссией по законопроектной деятельности. Иностранные граждане должны будут подавать уведомление о подтверждении своего проживания на территории РФ и прилагать к нему справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов.