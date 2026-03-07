Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема Замглавы администрации Пятигорска задержали по делу о хищении 117 млн рублей

Первый заместитель главы администрации Пятигорска задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает ГУ МВД России по СКФО. По предварительной информации, уголовное дело связано с реконструкцией водоема в Кисловодске. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

В 2020 году подозреваемая занимала пост заместителя главы Кисловодска и одновременно возглавляла единую комиссию по закупкам. Как считают правоохранители, она обеспечила победу компании в электронном аукционе на реконструкцию водоема «Старое озеро».

Следствие полагает, что чиновница действовала в сговоре с неустановленными лицами и подписала муниципальный контракт с победителем торгов. В результате управлению городского хозяйства Кисловодска был причинен ущерб на сумму более 117 млн руб.

Обеспечила победу коммерческой организации в электронном аукционе по муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному строительству объекта, <...> что повлекло причинение ущерба в размере более 117 млн рублей, — говорится в публикации.

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Регион» Натальи Барабаш и генерального директора ООО «Толстый» Дмитрия Аганина. Их обвиняют в хищении денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Обоих фигурантов уголовного дела заключили под стражу.