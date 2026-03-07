Названа категория людей, кому нужно с осторожностью есть помидоры

Названа категория людей, кому нужно с осторожностью есть помидоры Гастроэнтеролог Грек: людям с язвой нужно употреблять помидоры с осторожностью

Тем, кто страдает от болезней ЖКТ, включая гастрит, язву и панкреатит, следует с осторожностью есть помидоры, заявила гастроэнтеролог Елена Грек. Употребление этого овоща может вызвать изжогу, болевые ощущения или обострение хронических заболеваний из-за содержащихся в нем органических кислот, передает Lenta.ru.

Помидоры могут быть вредны и для людей с больными почками из-за веществ, которые могут привести к образованию камней. Они называются оксалатами.

При определенных условиях оксалаты способны образовывать соединения с кальцием и участвовать в формировании кристаллов, которые являются одним из факторов риска камнеобразования, — рассказала врач.

Грек отметила, что людям с перечисленными болезнями не нужно полностью отказываться от помидоров, но необходимо сократить их потребление. Уровень ограничения определяется конкретным диагнозом и стадией болезни.

Ранее врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала, что при гастрите и язве желудка рекомендуется избегать некоторых продуктов, таких как шоколад и мята. Они могут раздражать рецепторы желудка и вызывать неприятные симптомы.