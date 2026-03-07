Зимняя Олимпиада — 2026
Постный романтический ужин: рецепт для него

Постный романтический ужин: рецепт для него
Хотите устроить романтический ужин в пост без лишних хлопот? Этот простой рецепт подойдет мужчинам, которые ценят вкус и минимум усилий. Готовится за 30 минут, идеально для уюта вдвоем.

Для романтического ужина возьмите баклажаны (2 шт.), болгарский перец (2 шт.), помидоры (3 шт.), чеснок (3 зубчика), оливковое масло (3 ст. л.), базилик и соль. Нарежьте овощи кубиками, обжарьте на сковороде 10 минут до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и специи, тушите еще 5 минут. Сверху посыпьте свежим базиликом — аромат покорит сердце любимой женщины! Подайте с цельнозерновым хлебом и зажгите свечу для создания атмосферы. Калорийность порции — всего 250 ккал, сытно и легко.

Такой романтический ужин укрепит чувства без тяжести в желудке. Попробуйте сегодня — она точно оценит!

Ранее мы поделились простым рецептом постных пирожков.

