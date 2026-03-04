Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо скучных бутербродов готовлю рулетики из баклажанов с хумусом. Нежные, пряные и пикантные. Исчезают со стола первыми

Фото: D-NEWS.ru
Эти рулетики — настоящая находка для праздничного стола. Они выглядят элегантно, их удобно брать руками, и они отлично сочетаются с любыми напитками. Можно приготовить с вечера, а перед подачей просто достать из холодильника. Гости будут думать, что вы заказывали закуску в ресторане, а вы просто потратили час на кухне.

Что понадобится

Для этого рецепта беру два крупных баклажана, две головки чеснока, 250 г консервированного или вареного нута, 4 столовые ложки тахини (кунжутной пасты), 3 столовые ложки лимонного сока, пару столовых ложек воды, по чайной ложке сумаха и соли, половину чайной ложки кайенского перца и 2–3 столовые ложки оливкового масла.

Как готовлю

У чеснока срезаю верхушку, чтобы открылись зубчики, заворачиваю каждую головку в фольгу и запекаю при 200 °C 40–45 минут до мягкости. Баклажаны нарезаю вдоль тонкими пластинками, обжариваю на оливковом масле с двух сторон до румяности, солю и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Запеченный чеснок остужаю, выдавливаю зубчики из шелухи и отправляю в блендер. Туда же добавляю нут, тахини, лимонный сок, воду, соль, сумах и кайенский перец. Взбиваю до гладкой, кремообразной консистенции, при необходимости подливая еще воды. На край каждого баклажанного ломтика выкладываю по ложке хумуса и аккуратно сворачиваю рулетиком. Выкладываю на тарелку швом вниз и убираю в холодильник минимум на час перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
