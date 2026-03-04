До 50%. Ставки по кредиткам взлетели: как ими пользоваться и не разориться

Стоимость обслуживания кредитных карт в России в четвертом квартале 2025 года достигла рекордных 50,1% — это максимум за последние пять лет. За год полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте подскочила на 17,5 процентного пункта. О том, как правильно пользоваться кредиткой, чтобы платить меньше процентов, и есть ли у нее альтернативы — в материале NEWS.ru.

Как выросли ставки по кредиткам в 2025 году

В четвертом квартале 2025 года полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам в России взлетела до 50,1%, установив пятилетний рекорд. Исследование «Скоринг Бюро» показывает, что за последние 12 месяцев этот показатель увеличился на 17,5 процентного пункта.

Последний раз ставки подбирались к столь высоким значениям весной 2022 года, когда на фоне скачка ключевой ставки ПСК фиксировалась на уровне 34,9%. В 2023–2024 годах рынок «остыл» до 30,1–32,6%. Однако резкий разгон инфляции и ужесточение политики ЦБ вновь подстегнули рост: уже в первом квартале 2025-го ПСК преодолела отметку в 45,9% и продолжила ползти вверх, даже несмотря на последующее снижение ключевой ставки.

Как правильно пользоваться кредиткой

Первое, на что обращают внимание все опрошенные специалисты: критическая важность грейс-периода. Арбитражный управляющий, эксперт по защите прав должников Илья Усынин подчеркивает, что формально банки по-прежнему предлагают клиентам возможность не платить проценты, но с важными оговорками.

«Формально большинство банков предлагают льготный период — как правило, от 20 до 180 дней в зависимости от условий конкретной программы, в течение которого при полном погашении задолженности проценты не начисляются», — напоминает собеседник NEWS.ru. Однако важно учитывать, что отдельные операции, такие как снятие наличных или переводы, чаще всего не подпадают под действие грейс-периода и сопровождаются повышенными процентными ставками и дополнительными комиссиями, замечает он.

В условиях рекордной стоимости заемных средств использовать кредитную карту вне рамок льготного периода сегодня просто невыгодно, уверен он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему банки не снижают ставки по кредиткам

Казалось бы, высокая ключевая ставка ЦБ объясняет удорожание кредитов, но эксперты видят и структурные причины. Глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский объясняет, почему проценты по картам всегда будут выше, чем по обычным потребкредитам.

«У каждого банка свое видение карточного продукта, отсюда и разные условия, — комментирует Рогачевский. — В любом случае процент по кредитным картам будет всегда выше, чем по потребительскому кредиту, так как риск невозврата по кредиткам для банка выше. Учитывая изменения, которые вступили в начале года, можно заметить повышение ставок и различных комиссий».

По его словам, сегодняшняя ситуация — это плата за скорость и доступность. «Кредитные карты сегодня — продукт дорогой, и сэкономить с ним вряд ли получится. Единственный его плюс — это скорость получения, но за срочность надо соответствующе платить», — добавляет он.

Как банки меняют правила игры в 2026 году

2026 год принес не только высокие ставки, но и точечное ухудшение условий по уже выпущенным картам. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко фиксирует тревожные тенденции.

«Наблюдается тенденция сокращения льготного периода (иногда с 120 до 50–60 дней), что уменьшает время беспроцентного использования кредита. Некоторые банки пересматривают условия кешбэка, снижая максимальные проценты возврата или вводя лимиты по сумме. Усиливается контроль и могут вводиться комиссии за пользование картой, например за СМС-информирование или перевыпуск карты», — перечисляет Романченко.

Она предупреждает о появлении «скрытых условий»: обязательный минимальный платеж может стать выше, а штрафы за задержку — увеличиться. «Клиентам остается только внимательно следить за меняющимися условиями обслуживания карт, за сроками действия льготного периода, условиями начисления процентов, политикой комиссий», — советует эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реально ли сегодня сэкономить на кредитке

При грамотном подходе кредитная карта может быть если не выгодной, то хотя бы не столь разорительной.

По словам Романченко, в 2026 году в России средние годовые ставки варьируются от 20% до 60%, однако получить карту с низким процентом (10–15%) все еще возможно для клиентов с высоким статусом.

«Чтобы сэкономить, важно пользоваться льготным периодом без процентов. Также экономия достигается за счет выбора карт с кешбэком — в 2026 году топовые кредитные карты дают возврат от 1,5% до 15% по отдельным категориям покупок. Рекомендуется выбирать карту с кешбэком, максимально подходящим по вашим расходам», — советует Романченко.

Есть ли альтернатива кредитным картам

Мнения экспертов на этот счет разделились: одни считают, что заменить этот инструмент нечем, другие предлагают конкретные варианты.

Илья Усынин уверен в уникальности продукта. По его словам, за последнее десятилетие кредитные карты заняли устойчивое место на рынке финансовых услуг благодаря своей гибкости и возможности при дисциплинированном использовании фактически не платить проценты. «Существенной альтернативы этому инструменту — как в России, так и в большинстве других стран — по-прежнему не сформировано», — утверждает он.

Антон Рогачевский настроен более прагматично. «Если говорить об альтернативах, самым удобоваримым будет потребительский кредит. Будет дешевле, но придется подольше подождать получения одобрения от банка», — предупреждает он. При этом эксперт отмечает, что текущая экономическая ситуация делает многие кредиты недоступными, и рынок оживет только при снижении ключевой ставки до 10–12%.

Ольга Романченко предлагает посмотреть в сторону продуктов без заемных средств. В частности, это дебетовые карты с программами лояльности и кешбэком (позволяют экономить, но без процентов), потребительские кредиты с фиксированной ставкой (выгодны для крупных покупок), рассрочки от торговых сетей (популярный способ избежать долговых процентов).

