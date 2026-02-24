Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 12:55

Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток

Брокер Широков: неиспользуемые кредитки могут помешать в оформлении ипотеки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неиспользуемые кредитные карты могут помешать в оформлении ипотеки, заявил «Газете.Ru» брокер Александр Широков. По его словам, их наличие может испортить финансовую репутацию.

Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Даже если на «запасной» кредитной карте ноль рублей, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки, и банк может отказать, — отметил Широков.

Кроме того, старые кредитные договоры могут содержать неочевидные годовые комиссии. Их неуплата ведет к просрочке, портит кредитную историю и лишает шансов на выгодные кредиты в будущем, пояснил эксперт.

Ранее финансист Григорий Бурденко заявил, что годовой вклад позволит защитить доход от возможного удешевления депозита. По его словам, самые высокие ставки банки предлагают по вкладам на три и 12 месяцев.

