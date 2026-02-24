Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток

Неиспользуемые кредитные карты могут помешать в оформлении ипотеки, заявил «Газете.Ru» брокер Александр Широков. По его словам, их наличие может испортить финансовую репутацию.

Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Даже если на «запасной» кредитной карте ноль рублей, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки, и банк может отказать, — отметил Широков.

Кроме того, старые кредитные договоры могут содержать неочевидные годовые комиссии. Их неуплата ведет к просрочке, портит кредитную историю и лишает шансов на выгодные кредиты в будущем, пояснил эксперт.

