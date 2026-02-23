Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 11:20

Финансист раскрыл, как защитить доход от удешевления депозита

Финансист Бурденко: годовой вклад предотвратит удешевление депозита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Годовой вклад позволит защитить доход от возможного удешевления депозита, заявил «РГ» генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко. По его словам, самые высокие ставки банки предлагают по вкладам на три и 12 месяцев.

В такой ситуации лучше всего зафиксировать текущий уровень доходности на максимально возможный срок <…> Годовой вклад позволяет «заморозить» ставку, близкую к максимальной на рынке, и защитить доход от последующего удешевления депозитов, — уточнил Бурденко.

Эксперт отметил, что период «супервысоких» доходностей, который начался после поднятия ключевой ставки, практически завершился. Предложения становятся более сбалансированными в текущих экономических условиях, заключил финансист.

Ранее аналитик Алексей Лоссан предупредил, что к концу квартала банки могут пойти на изменение условий обслуживания карт — снизить доходы по остаткам или изменить требования к финансовой активности. Так организации намерены адаптировать условия к размеру ставок и изменениям в экономике. Эксперт напомнил, что обслуживание дебетовых карт должно окупаться.

