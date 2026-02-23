Финансист раскрыл, как защитить доход от удешевления депозита

Годовой вклад позволит защитить доход от возможного удешевления депозита, заявил «РГ» генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко. По его словам, самые высокие ставки банки предлагают по вкладам на три и 12 месяцев.

В такой ситуации лучше всего зафиксировать текущий уровень доходности на максимально возможный срок <…> Годовой вклад позволяет «заморозить» ставку, близкую к максимальной на рынке, и защитить доход от последующего удешевления депозитов, — уточнил Бурденко.

Эксперт отметил, что период «супервысоких» доходностей, который начался после поднятия ключевой ставки, практически завершился. Предложения становятся более сбалансированными в текущих экономических условиях, заключил финансист.

Ранее аналитик Алексей Лоссан предупредил, что к концу квартала банки могут пойти на изменение условий обслуживания карт — снизить доходы по остаткам или изменить требования к финансовой активности. Так организации намерены адаптировать условия к размеру ставок и изменениям в экономике. Эксперт напомнил, что обслуживание дебетовых карт должно окупаться.