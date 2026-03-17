17 марта 2026 в 10:56

Арестован замглавы регионального управления Росреестра

Замглавы управления Росреестра по Дагестану арестовали по делу о мошенничестве

Заместитель руководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхан Абдуллаев арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, срок меры — два месяца.

Абдуллаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Кировским районным судом Махачкалы он заключен под стражу на два месяца, — отметила она.

Ранее в ФСБ России сообщили, что в Москве арестованы двое руководителей коммерческих компаний по делу о хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Установлено, что коммерсанты обманули представителей предприятий ОПК с целью похитить деньги, предназначенные для производства «особо востребованных образцов вооружения».

До этого Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца бывшего главу Минстроя Северной Осетии Константина Моргоева. Он пробудет под стражей до 11 мая 2026 года. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

