Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО Суд арестовал на два месяца бывшего главу Минстроя Северной Осетии Моргоева

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца бывшего главу Минстроя Северной Осетии Константина Моргоева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Он пробудет под стражей до 11 мая 2026 года.

Как сообщает телеканал «КрыльяTV», бывшего чиновника задержали по уголовному делу, связанному со строительством стадиона «Спартак» во Владикавказе. По информации источника, его подозревают в превышении должностных полномочий.

Моргоев занимал пост главы Минстроя республики с 2022 по 2023 год, после чего был назначен советником главы Северной Осетии.

