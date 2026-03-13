13 марта 2026 в 20:57

Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО

Суд арестовал на два месяца бывшего главу Минстроя Северной Осетии Моргоева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца бывшего главу Минстроя Северной Осетии Константина Моргоева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Он пробудет под стражей до 11 мая 2026 года.

Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 мая 2026 года, бывшему министру строительства и архитектуры Северной Осетии Константину Моргоеву, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает телеканал «КрыльяTV», бывшего чиновника задержали по уголовному делу, связанному со строительством стадиона «Спартак» во Владикавказе. По информации источника, его подозревают в превышении должностных полномочий.

Моргоев занимал пост главы Минстроя республики с 2022 по 2023 год, после чего был назначен советником главы Северной Осетии.

Ранее Воронежский гарнизонный военный суд лишил замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова воинского звания и приговорил к 10 годам строгого режима. Генерал проходил обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, он совершил преступление, находясь на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

Минстрой
аресты
СИЗО
Северная Осетия
Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО
