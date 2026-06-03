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03 июня 2026 в 13:23

Совфед одобрил арест имущества дискредитирующих Россию релокантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий арест имущества граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Под арест подпадают денежные средства на банковских счетах и иное имущество. При этом стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. В перечень правонарушений вошли дискредитация ВС РФ, призывы к введению антироссийских санкций, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за указанные нарушения.

В пояснительной записке отмечается, что с начала СВО участились случаи публичных действий россиян из-за рубежа против конституционного строя и безопасности страны. Если уведомить находящегося за границей гражданина невозможно, суд обязан назначить ему защитника, в случае прекращения дела расходы на его оплату возмещаются из федерального бюджета.

Ранее Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность привлечения Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан за рубежом. Речь идет о ситуациях, когда россияне арестованы, удерживаются или преследуются по решениям иностранных судов либо международных органов.

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