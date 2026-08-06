Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Национального метеорологического управления страны, угрозы цунами после подземных толчков не объявлялось.

Эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Кумамото, а очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о погибших, пострадавших или значительных разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло ночью у побережья Южных Курил, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки ощутили жители острова Шикотан.

До этого японские власти объявили экстренное предупреждение на острове Кюсю после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего утром 28 июля. Жителям было рекомендовано соблюдать меры предосторожности в связи с возможными повторными подземными толчками.

Кроме того, число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек. Согласно обновленным данным, ранения получили 16 740 человек, а спасти удалось 6462 жителя.