Раскрыто, что стало с телами убитых в Таиланде Назимовых

Раскрыто, что стало с телами убитых в Таиланде Назимовых Тела убитых в Таиланде Назимовых передали родным для погребения

Тела убитых в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых были переданы семье для организации похорон, сообщили РИА Новости в полицейском участке Хуай Яй, ведущем расследование. Их передали после завершения всех судебно-медицинских экспертиз, уточнили там.

Все экспертизы завершены, тела уже переданы семье для траурных мероприятий, — говорится в сообщении.

Ранее мать убитых Зарина Назимова назвала своих детей героями, чья гибель помогла остановить череду преступлений на таиландском курорте. Она заявила, что осознание того, что трагедия ее семьи спасла другие жизни, помогает ей справляться с этой невосполнимой утратой.

Кроме того, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу сообщил, что премьер-министр Анутхин Чанвиракун поручил усилить меры безопасности для туристов в связи с убийством граждан России в королевстве. По словам главы МИД, власти намерены продемонстрировать решимость предотвратить подобные трагедии и обеспечить более надежную защиту иностранцев.

Также он пообещал, что виновные в гибели брата и сестры Назимовых понесут самое строгое наказание. По его словам, подозреваемым не будет предоставлено право на освобождение под залог.