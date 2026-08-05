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05 августа 2026 в 10:21

«Вплоть до казни»: мать убитых в Таиланде россиян о наказании для виновных

Мать убитых в Таиланде россиян выступила за самое строгое наказание для виновных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Виновные в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых в Таиланде заслуживают самого строгого наказания, заявила мать погибших Зарина. По ее словам, которые передает ТАСС, они должны навсегда лишиться возможности причинять зло окружающим.

Премьер-министр Таиланда пообещал, что виновные понесут самое строгое наказание, вплоть до смертной казни, если это будет предусмотрено законом. Как мама, потерявшая своих детей, я считаю, что люди, совершившие такие преступления, заслуживают самого их строгого наказания, — отметила мама.

Россиян убили в Таиланде после похищения. 17-летний Роман получил два огнестрельных ранения в живот, а его 22-летнюю сестру забили насмерть кулаками. Один из задержанных лидеров тайской ОПГ рассказал во время следственного эксперимента, что после похищения россияне пытались сопротивляться.

Также мама погибших заявила, что смертная казнь была бы не самым строгим наказанием для погибших. По ее словам, более справедливым наказанием стало бы пожизненное заключение.

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