Магнитные бури сегодня, 5 августа: что завтра, стресс, тревожность, апатия

Сегодня, 5 августа, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 5 и 6 августа

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитное поле Земли сегодня будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойного магнитного поля — 82%», — сообщили ученые.

Солнечная активность 5 августа находится на рекордно низком уровне. Показатель вспышечной активности составляет всего 1 балл из 10 возможных. Последняя солнечная вспышка произошла сегодня в 09:22 мск — уровень C1.7 (обычная).

По прогнозам Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М.

В четверг, 6 августа, вероятность возникновения магнитной бури также снизится до минимальных значений. Согласно предварительным прогнозам, спокойная геомагнитная обстановка сохранится как минимум до 18 августа, а индекс Kp в этот период не поднимется выше 3,8.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

От каких продуктов лучше отказаться во время магнитной бури

Врач-терапевт Татьяна Воронцова объяснила, что во время возмущений магнитного поля Земли необходимо снизить нагрузку на организм.

«В дни геомагнитных колебаний пациенты часто жалуются на перепады артериального давления, головные боли и общую слабость. Особенно остро это ощущают люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — рассказала она.

Врач подчеркнула, что в период магнитной бури лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе. Она также призвала не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru заявил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, — это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

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