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05 августа 2026 в 12:03

НАТО подтвердила обнаружение БПЛА со взрывчаткой у самолета Украины

Фото: Tobias Junghanns/dpa/Global Look Press
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НАТО подтвердила факт обнаружения беспилотника рядом с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига/Галле в Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя Альянса. По информации источника, БПЛА нес взрывчатку с детонатором.

По сведениям европейских СМИ, дрон с небольшим пакетом и взрывателем нашли на летном поле минувшей ночью — рядом с украинским грузовым Ан. Следователи не исключают, что речь идет о взрывном устройстве. Федеральная полиция задействовала робота для обезвреживания. Человека, управлявшего дроном, не нашли.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов проверяет информацию о подозрительном предмете у штаба объединенного командования НАТО в Брюнссюме на юго-востоке страны. На месте происшествия работал сапер. По итогам работы проведут дальнейшее расследование.

До этого в штаб-квартире Североатлантического альянса в Бельгии задержали стажерку по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Речь идет о гражданке Канады китайского происхождения, которую также подозревают в связях с преступной группировкой.

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